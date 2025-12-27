È caduta di testa Terrore durante la Coppa del Mondo | video da brividi

Il mondo dello sci alpino ha vissuto momenti di grande apprensione durante la prova di Coppa del Mondo disputata sulla celebre pista di Semmering, in Austria. La protagonista, purtroppo non per un risultato sportivo ma per un incidente spettacolare quanto spaventoso, è stata l’atleta statunitense Paula Moltzan. Mentre si trovava nel pieno della sua azione agonistica, cercando di confermare l’ottimo sesto posto ottenuto nella prima manche e puntando con decisione verso il podio, la sciatrice è incappata in un errore tecnico che ha trasformato la sua discesa in un momento di puro terrore per il pubblico presente e per i telespettatori collegati da casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

