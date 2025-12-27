Futuro Dybala, colpo di scena: l’ex Juve fa una scelta chiara, ma la Roma non cambia strategia. Gli aggiornamenti A Trigoria si è aperto uno dei dossier più delicati degli ultimi anni. Il futuro di Paulo Dybala è un equilibrio fragile tra sentimento e pragmatismo: da un lato il talento puro del suo sinistro, dall’altro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dybala rompe gli indugi e svela il suo desiderio per il futuro: scelta a sorpresa dell’ex Juve, ma la Roma…

Leggi anche: Dybala ha espresso un desiderio per il futuro: decisione a sorpresa dell’ex Juve! Ma la posizione della Roma resta questa…Ultimi sviluppi

Leggi anche: Dybala, deciso il futuro dell’ex Juve? Svelato il suo desiderio, cosa accadrà con la Roma nelle prossime settimane. Ultimissime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Oriana Sabatini tradita da Paulo Dybala?/ Lei rompe il silenzio dopo le insistenti voci: “La verità è…” - Si fanno insistenti le voci di un presunto tradimento di Paulo Dybala ai danni della moglie Oriana Sabatini: lei rompe il silenzio e svela la verità Paulo Dybala ha tradito Oriana Sabatini? ilsussidiario.net

"Oriana rompe le palle per andare via. A Roma si sente molto sola. Stavano sempre insieme a Paredes e Cami, ora le mancano queste cose". Così la suocera di Paulo Dybala ammette che la moglie sta spingendo per tornare in Argentina, anche se è una c - facebook.com facebook

" #Dybala via da Roma, è Oriana che rompe le pa**e": allarme Argentina dalla famiglia x.com