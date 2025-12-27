Dybala e la Roma dialogo rimandato | la volontà c’è il club riflette

Tra la Roma e Paulo Dybala il confronto sul futuro, per ora, resta sospeso. Non per distanza, né per tensioni. Piuttosto per una scelta precisa: prendersi tempo. L’argentino ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e una posizione personale chiarissima. Vuole restare nella Capitale. Quello che manca, almeno oggi, è una presa di posizione altrettanto netta da parte del club. Secondo quanto filtra, la Joya sarebbe disponibile anche a rivedere al ribasso l’ingaggio pur di proseguire la sua avventura in giallorosso. Roma non è più soltanto una tappa professionale: è diventata una dimensione stabile, dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

