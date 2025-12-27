Dupont legale Giraudo | Il parere dell’Avvocato UE può fare saltare la giustizia sportiva italiana

. Il commento alle ultime esternazioni di Spielmann. Il 18 dicembre, l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea Dean Spielmann ha affrontato due nodi cruciali in merito alle sanzioni inflitte ad Andrea Agnelli e a Maurizio Arrivabene, ex presidente ed ex amministratore delegato della Juventus, colpiti da un’inibizione di due anni da qualsiasi attività professionale nel calcio italiano per il loro coinvolgimento nel caso plusvalenze relativo al club bianconero. Questi sono i nodi su cui l’avvocato si è espresso, dopo il ricorso di Agnelli e Arrivabene al TAR del Lazio: la compatibilità di queste sanzioni con il diritto dell’Unione europea e i limiti dell’autonomia della giustizia sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

