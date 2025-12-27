Duecento regali per le famiglie in difficoltà

Anche quest’anno San Lazzaro ha dimostrato di avere un grande cuore: si è conclusa con un risultato di enorme valore ’ il dono sospeso ’, l’iniziativa solidale promossa dall’amministrazione comunale per regalare un Natale più sereno ai bambini e alle bambine delle famiglie in difficoltà. In poche settimane sono stati raccolti oltre 200 doni, tra libri, giochi, materiali creativi e biglietti teatrali, frutto della partecipazione diffusa di cittadini e cittadine e anche di una significativa donazione da parte di un imprenditore locale, che ha scelto di sostenere concretamente l’iniziativa. I doni sono stati raccolti e impacchettati dai volontari dell’emporio solidale Amalio, e consegnati ad Asp che li ha consegnati ai bambini e alle famiglie seguite dal servizio sociale minori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

