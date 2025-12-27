Due pali e tanto coraggio Ma all’Arena passa la Juventus

Pisa, 27 dicembre 2025 – Solito film, stesso finale. purtroppo. Il Pisa gioca bene con le grandi e impaurisce sul serio la Juventus colpendo due legni, ma nella ripresa capitola senza poi trovare la via del gol. Così all’Arena l’unica gioia stagionale resta quella di Touré con la Cremonese e la classifica relega la banda di Gilardino al penultimo posto. Il 2025 va in archivio fra gioie e dolori aspettando rinforzi dal calciomercato. La città di Pisa risponde presente all’appuntamento: record di spettatori all’Arena, 12.640 presenze sugli spalti, per un match atteso da 34 anni. Per l’occasione Gilardino deve fare a meno in extremis di Meister (influenzato), rinunciando così a una vera prima punta di ruolo (Nzola, lo ricordiamo, è impegnato in Coppa d’Africa): così le capacità di riempire l’area e affondare il colpo si riducono ma non si annullano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

