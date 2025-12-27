Due lutti in pochi giorni e sotto Natale per l’attrice italiana | il triste annuncio

Personaggi Tv. “In pochissimi giorni, dopo Gian Maurizio, oggi mi ha lasciata anche Italo. Mi sento orfana per la seconda volta, due pezzi indimenticabili della mia vita, che mi hanno accompagnato per più di trent’anni nelle mie giornate e nottate milanesi, un’intera generazione a cui far riferimento non c’è più. Una creatività, una genialità che purtroppo viene a mancare. sono disperata, ti porterò sempre nel mio cuore”. Con queste parole, pubblicate sui social il 24 dicembre, la nota regista e attrice italiana ha scelto di raccontare pubblicamente un dolore ravvicinato e profondo, segnato da due lutti a distanza di pochissimi giorni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

