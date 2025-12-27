Due giovani perquisiti in via Virgilio | erano armati di coltello e taglierino
Due giovanissimi fermati dai carabinieri e trovati con coltello e taglierino. La sera di Natale i carabinieri della stazione di Latina e dell'8° reggimento Lazio, nel corso di un servizio “Alto impatto” hanno denunciato un 24enne e un 18enne, entrambi residenti nel capoluogo e controllati in due. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
