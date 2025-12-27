Due coltellate a fianco e ventre | 18enne in rianimazione

È finito in rianimazione il 18enne colpito da due coltellate mentre era a passeggio con amici. Il giovane sarebbe stato aggredito in piena notte da sconosciuti in sella a uno scooter in via Bisignano, la strada dei baretti di Chiaia. A riferirlo sono i carabinieri, intervenuti dopo lo scontro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

