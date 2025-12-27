Ucraina, anno 2025. L’immagine, instabile e leggermente compressa, segue alcuni soldati russi che avanzano a cavallo in un terreno aperto, privo di coperture evidenti. I movimenti sono lenti, non coordinati come in una formazione meccanizzata, ma sufficientemente regolari da suggerire uno spostamento pianificato. Il drone li osserva per alcuni secondi, poi accelera improvvisamente, scende di quota e colpisce uno dei cavalieri. Il soldato cade, il cavallo si arresta, l’immagine si interrompe. Non vi è alcun contesto ulteriore: né dialoghi, né coordinate, né indicazioni sulla fase dell’operazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Droni contro cavalli: cosa c'è dietro il video sui soldati di Putin

Leggi anche: Arrendersi mai: Putin ordina di ammazzare con i droni i soldati russi costretti alla resa. Un video svela l’orrore

Leggi anche: Droni “Octopus” contro le forze russe: cosa c'è dietro il progetto di Kiev

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Guerra Ucraina, soldati russi al fronte costretti a usare i cavalli. «Sono a corto di equipaggiamenti»; Un altro attacco russo su Odessa. Autobomba uccide a Mosca il generale Sovarov - Odessa, nuovo attacco con droni russi: danneggiati il porto e una nave.

Soldati russi a cavallo, il drone ucraino colpisce - Mentre la guerra tra Ucraina e Russia si avvia verso la conclusione del quarto anno, sul terreno si combatte con ogni mezzo. cn24tv.it