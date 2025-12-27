Nel di Instagram, in mezzo a filtri leviganti, contour aggressivi e “ glass skin ” spinta all’estremo, Drew Barrymore fa una cosa che oggi è quasi radicale: si mostra senza trucco. Niente base, niente mascara, niente strategia. Solo pelle vera, linee d’espressione incluse. E una frase che colpisce dritto: “Invecchiare è un privilegio”. Drew Barrymore e la bellezza senza filtri: a 50 anni il viso no makeup diventa una dichiarazione. Non è un manifesto costruito a tavolino, né una campagna beauty travestita da spontaneità. È un momento semplice, quasi domestico, che però arriva fortissimo. Perché quando una donna che ha attraversato Hollywood, il culto dell’eterna giovinezza e tutte le sue contraddizioni decide di spogliarsi del trucco, il messaggio va oltre l’estetica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Drew Barrymore e il suo look senza trucco: quando il no-makeup diventa gesto culturale

