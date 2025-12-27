Nel pieno delle festività, DreamWorks sorprende i fan riportando in scena, anche se in modo non ufficiale, uno dei suoi antagonisti più riusciti, visto nell'universo di Il Gatto con gli Stivali. DreamWorks riporta sotto i riflettori il Lupo di Il Gatto con gli Stivali con un'illustrazione natalizia firmata da un'artista dello studio. Un ritorno simbolico che riaccende l'interesse per uno dei villain animati più memorabili degli ultimi anni. Il ritorno del Lupo: quando un villain diventa mito Tra i capitoli più apprezzati dell'intero universo di Shrek, Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio ha lasciato un segno profondo soprattutto grazie al suo antagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dreamworks riporta uno dei suoi più grandi villain per Natale: lo vedremo in un altro film?

«Il film è scritto, prodotto e diretto da Dean DeBlois, già mente creativa dei capitoli animati». Per il periodo natalizio, Sky Cinema propone un grande appuntamento pensato per tutta la famiglia: arriva la versione live-action di Dragon Trainer, che riporta in scen - facebook.com facebook