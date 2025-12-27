Dramma a Pistoia donna travolta e uccisa da un'auto | la nuora assiste all’incidente si sente male e muore

Due donne, suocera e nuora, sono morte a poche ore di distanza a Pistoia nel tardo pomeriggio di venerdì 26 dicembre. Una è stata travolta e uccisa da un'auto; l'altra ha assistito all'incidente, si è sentita male ed è deceduta. Si chiamavano Liliana Podestà, 87 anni, e Laura Mecheri, 59. 🔗 Leggi su Fanpage.it

