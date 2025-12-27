Dragusin torna in Serie A? L’ex Juventus è il primo della lista di quella competitor per la Champions

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le ultime indiscrezioni. La  Roma  di Massara sta valutando attentamente come intervenire sul mercato per puntellare la propria retroguardia. Sebbene la difesa sia stata uno dei pilastri fondamentali in questo 2025 che vede i giallorossi in piena lotta per lo scudetto, le recenti settimane hanno evidenziato alcune lacune numeriche che preoccupano lo staff tecnico. L’obiettivo Dragusin. Il profilo individuato per rinforzare il reparto è quello di  Radu Dragusin, attualmente in forza al  Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

