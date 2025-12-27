Dove comprare un trilocale a Bologna sotto i 300 mila euro | quartieri prezzi e mappa
Comprare un trilocale a Bologna con un budget intorno ai 300 mila euro è ancora possibile, ma la finestra si sta rapidamente restringendo. In una città dove i valori immobiliari continuano a crescere e la domanda resta elevata, il trilocale rimane la tipologia più ambita da famiglie, coppie con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Dove conviene comprare un trilocale a Milano, i quartieri in cui costa meno
Leggi anche: Dove comprare un bilocale a Bologna a meno di 200 mila euro (ancora per poco)
Dove comprare un trilocale a Bologna sotto i 300 mila euro: quartieri, prezzi e mappa - Dal centro alle periferie, vi illustriamo quali sono le aree cittadine dove le quotazioni immobiliari resistono (ancora per poco) ... bolognatoday.it
Quanto costa comprare un trilocale rispetto al 2016 x.com
Trilocale locato con box e cantina – Ponte Crencano In zona Ponte Crencano, all’interno di un contesto condominiale ordinato e ben abitato, proponiamo in vendita trilocale in buone condizioni, ideale come investimento a reddito. L’appartamento è attualment - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.