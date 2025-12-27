Comprare un trilocale a Bologna con un budget intorno ai 300 mila euro è ancora possibile, ma la finestra si sta rapidamente restringendo. In una città dove i valori immobiliari continuano a crescere e la domanda resta elevata, il trilocale rimane la tipologia più ambita da famiglie, coppie con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Dove comprare un trilocale a Bologna sotto i 300 mila euro: quartieri, prezzi e mappa

Leggi anche: Dove conviene comprare un trilocale a Milano, i quartieri in cui costa meno

Leggi anche: Dove comprare un bilocale a Bologna a meno di 200 mila euro (ancora per poco)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dove comprare un trilocale a Bologna sotto i 300 mila euro: quartieri, prezzi e mappa - Dal centro alle periferie, vi illustriamo quali sono le aree cittadine dove le quotazioni immobiliari resistono (ancora per poco) ... bolognatoday.it