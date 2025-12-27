Dotazioni organiche insufficienti pronto soccorso e reparti nel caos
Arezzo, 27 dicembre 2025 – Gravi difficoltà si registrano in queste settimane nei pronto soccorso degli ospedali dell’Asl Sud-Est. Una situazione particolarmente difficile si registra all’ospedale San Donato di Arezzo, al punto che persino il direttore generale dell’Azienda si è reso conto di quanto NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, denuncia da anni. L’Asl Sud-Est ha quindi annunciato una riorganizzazione strutturale dei servizi, a partire dall’ottimizzazione degli accessi al pronto soccorso. Questa decisione va nel solco di quanto denunciato dal NurSind. “Lo dicevamo da tempo - spiega il segretario territoriale Claudio Cullurà -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
