Dorgu fa la differenza perché i tifosi di casa si godono l’allegria post-natalizia

2025-12-27 00:06:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Patrick Dorgu ha segnato l’unico gol quando la squadra indebolita del Manchester United ha battuto il Newcastle all’Old Trafford. Nonostante la mancanza di Bruno Fernandes per infortunio e di Amad Diallo e Bryan Mbeumo, entrambi presenti alla Coppa d’Africa, lo United ha conquistato tre punti fondamentali per passare al quinto posto nella classifica della Premier League prima dell’azione del fine settimana. Per il Newcastle è stata un’altra delusione in trasferta. Nonostante abbia accumulato pressione in un secondo tempo unilaterale, il portiere dello United Senne Lammens è stato raramente chiamato in campo poiché ha subito la quinta sconfitta in nove partite di campionato in trasferta in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Energia e utenze domestiche: perché avere uno sportello vicino a casa fa la differenza

Leggi anche: Orlando fa un nome che non ti aspetti: «Lui è fondamentale per la Juventus. Devi trovare una soluzione perché giochi sempre, fa la differenza». A chi si riferisce