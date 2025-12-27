Doppia scossa di terremoto a largo del Gargano
Due scosse di terremoto sono state registrate nel pomeriggio di oggi, sabato 27 dicembre, lungo la costa garganica, con epicentro in mare.La prima, più forte, di magnitudo 2.8, è stata localizzata dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15:36:54, ora. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Scossa di terremoto in mare al largo del Gargano
Leggi anche: Scossa di terremoto in mare al largo del Gargano
Terremoto Puglia, doppia scossa sulla costa garganica | DATI e MAPPE; Doppia scossa di terremoto al largo della costa tirrenica tra Vibo e Reggio; Terremoto oggi in Puglia, 26 dicembre 2025, doppia scossa registrata in provincia di Foggia; Scossa di terremoto a poca distanza da Claut.
Scossa di terremoto al largo delle coste vibonesi - Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore della mattinata di oggi, 27 dicembre 2025, lungo la costa tirrenica della Calabria, in prossimità di Tropea. zoom24.it
Doppia scossa di terremoto anche oggi in Calabria - Anche nella giornata di Natale si sono registrate due lievi scosse di terremoto in Calabria. zoom24.it
Due lievi scosse al largo della costa garganica: nessun danno segnalato - Due lievi scosse al largo della costa garganica: nessun danno segnalato Due lievi scosse di terremoto sono state registrate nelle prime ore della mattina di giovedì 26 dicembre al largo della costa de ... statoquotidiano.it
Doppia scossa di terremoto registrata in Puglia, orario, epicentro e dati Ingv - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.