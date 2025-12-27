Due scosse di terremoto sono state registrate nel pomeriggio di oggi, sabato 27 dicembre, lungo la costa garganica, con epicentro in mare.La prima, più forte, di magnitudo 2.8, è stata localizzata dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15:36:54, ora. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Doppia scossa di terremoto a largo del Gargano

Scossa di terremoto al largo delle coste vibonesi - Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore della mattinata di oggi, 27 dicembre 2025, lungo la costa tirrenica della Calabria, in prossimità di Tropea. zoom24.it