Dopo Signorini il cannone di Corona punta ancora | ecco chi potrebbe finire nel mirino mediatico del Re dello scandalo
È partito il fanta-Corona: non accuse ma bersagli perfetti, nomi grossi e visibilità massima per il solito show tra tv, social e chiacchiere Chi pensa che Fabrizio Corona si fermi a Signorini non ha capito il personaggio. Il suo carburante non sono le prove, ma l’eco. E allora, nel grande cir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dopo Signorini il cannone di Corona punta ancora: ecco chi potrebbe finire nel mirino mediatico del Re dello scandalo.
Spunta un video inedito di Corona dopo la bufera su Signorini: "Mentono, distruggerò la televisione" - Un anno fa Fabrizio Corona minacciava la televisione: il video inedito riaccende i riflettori sul caso Signorini. notizie.it
Grande Fratello, Endemol avvia verifiche dopo le accuse di Corona a Signorini - Arriva una nota con un presa di posizione di Endemol, società che produce il 'Grande Fratello', dopo le accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini, su ... msn.com
Come sta Alfonso Signorini dopo scandalo Corona? “Dispiaciuto ma fiducioso sulla verità”/ Parla il legale - "Dispiaciuto ma fiducioso sulla verità": parla il suo avvocato Andrea Righi ... ilsussidiario.net
Fabrizio #Corona dopo le accuse lanciate ad Alfonso #Signorini è tornato dopo mesi di assenza anche a #Gurulandia. 1) Ha praticamente detto tutto e niente non aggiungendo nulla di quanto avesse già detto a #Falsissimo. 2) Gurulandia da quando è andato - facebook.com facebook
Gianluca Costantino e la verità sul rapporto con Signorini: messaggi e inviti cominciati dopo il reality x.com
