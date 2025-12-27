dopo i picchi durante la pandemia cala in veneto la domanda di colf e badanti

Dopo i picchi raggiunti in periodo di pandemia, effetto sia di un incremento della richiesta di assistenza legata all’emergenza sanitaria che dei processi di regolarizzazione di situazioni lavorative informali, tra il 2021 e il 2024 si è registrato un nuovo calo del lavoro domestico in Veneto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Veneto, dopo il boom della pandemia crollano colf e badanti: nel 2024 minimo storico in dieci anni - Nonostante l’invecchiamento progressivo della popolazione, dopo i picchi raggiunti durante la pandemia, il settore del lavoro domestico in Veneto ha imboccato una nuova fase di calo. rainews.it

