Donne e violenza economica | non lascia lividi ma è molto pericolosa
PERUGIA – "È la forma più subdola di violenza contro le donne. Un fenomeno che colpisce il 6% di loro e che si nutre di controllo e isolamento. E’ la violenza economica e si nasconde dietro il divieto di studiare, di lavorare o nel controllo totale del reddito. Il nostro compito è promuovere la consapevolezza: ogni persona ha diritto all’autodeterminazione perché non c’è libertà senza autonomia finanziaria". E’ il quadro tracciato da Anna Rea, presidente Adoc nazionale, durante il confronto con gli studenti di Giurisprudenza sul tema “Violenza economica: lavoriamo sulla consapevolezza e l’educazione", organizzato da Adoc Umbria e Uil. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Violenza domestica ed economica: è un reato
