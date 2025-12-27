Donne e violenza economica | non lascia lividi ma è molto pericolosa

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PERUGIA – "È la forma più subdola di violenza contro le donne. Un fenomeno che colpisce il 6% di loro e che si nutre di controllo e isolamento. E’ la violenza economica e si nasconde dietro il divieto di studiare, di lavorare o nel controllo totale del reddito. Il nostro compito è promuovere la consapevolezza: ogni persona ha diritto all’autodeterminazione perché non c’è libertà senza autonomia finanziaria". E’ il quadro tracciato da Anna Rea, presidente Adoc nazionale, durante il confronto con gli studenti di Giurisprudenza sul tema “Violenza economica: lavoriamo sulla consapevolezza e l’educazione", organizzato da Adoc Umbria e Uil. 🔗 Leggi su Lanazione.it

donne e violenza economica non lascia lividi ma 232 molto pericolosa

© Lanazione.it - "Donne e violenza economica: non lascia lividi ma è molto pericolosa"

Leggi anche: L’abuso economico è un fenomeno molto diffuso; sette donne su dieci hanno vissuto o assistito a episodi di discriminazione o violenza economica, rispetto a un terzo degli uomini

Leggi anche: Violenza sulle donne. Firmato oggi il Protocollo operativo contro violenza economica

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Blog | Violenza economica, Mancini (Abi): formazione e consapevolezza per sostenere le donne; Violenza economica: una raccolta fondi per restituire libertà e indipendenza alle donne; Donne e violenza economica: non lascia lividi ma è molto pericolosa; Violenza di genere: essere agenti del cambiamento.

donne violenza economica lascia"Donne e violenza economica: non lascia lividi ma è molto pericolosa" - Un fenomeno che colpisce il 6% di loro e che si nutre di controllo e isolamento. lanazione.it

donne violenza economica lasciaUn lavoro e una casa alle donne che si salvano dalla violenza - Si chiama “protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate a implementare le opportunità di sviluppo dell’autonomia economica e abitativa delle donne che hanno subito violenz ... laprovinciapavese.gelocal.it

Giornata contro la violenza sulle donne: l'iniziativa a Bari con la firma del Manifesto sull’autonomia economica - Le donne e il costo nascosto della dipendenza economica» è il titolo dell’incontro in programma domani dalle 9,30 alle 13, nella sala Ambrosi della Camera di Commercio di Bari, in ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Violenza domestica ed economica: è un reato

Video Violenza domestica ed economica: è un reato

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.