Donna travolta e uccisa da un' auto a Pistoia La nuora assiste alla scena e muore per un malore

Si è aggravato il bilancio del drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 26 dicembre a Pistoia, in via Fiorentina, località Sperone. Non una ma due vittime, due donne che risultano legate da vincoli familiari. Dopo il decesso di Liliana Podestà, 87 anni, travolta da un’auto mentre attraversava la strada, è morta anche la nuora, Laura Mecheri, 59 anni. Questa altra vittima, secondo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Donna travolta e uccisa da un'auto a Pistoia. La nuora assiste alla scena e muore per un malore Leggi anche: Dramma a Pistoia, donna travolta e uccisa da un’auto: la nuora assiste all’incidente, si sente male e muore Leggi anche: Terribile incidente la sera di santo Stefano, muore investita da un’auto. Malore fatale per la nuora che assiste alla tragedia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Vede la suocera investita e uccisa da un’auto, la nuora muore per lo choc; Donna di 86 anni investita e uccisa da un’auto a Roma, alla guida una 70enne; Travolta sulle strisce mentre attraversa viale Parioli, muore una donna di 86 anni; Umbria, donna travolta mentre attraversa sulle strisce. Dramma a Pistoia, donna travolta e uccisa da un’auto: la nuora assiste all’incidente, si sente male e muore - Due donne, suocera e nuora, sono morte a poche ore di distanza a Pistoia nel tardo pomeriggio di venerdì 26 dicembre ... fanpage.it

Pistoia, investita e uccisa a Santo Stefano: la nuora assiste all’incidente e muore per lo choc - Doppia tragedia a Pistoia: due donne muoiono a Santo Stefano, una uccisa da un incidente, l’altra stroncata dallo choc. notizie.it

Anziana travolta e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada. La nuora la vede a terra, ha un malore e muore - Si chiamavano Liliana Podestà e Laura Mecheri le due donne morte el tardo pomeriggio del 26 dicembre a Pistoia, in via ... msn.com

Toscana - Donna travolta e uccisa da un'auto: la nuora vede la scena e muore per un malore - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.