Donna avverte dolori improvvisi poi partorisce in casa Non sapevo niente

Tutto ha avuto inizio nelle prime ore del 24 dicembre, in una casa dell'entroterra ligure dove la vigilia di Natale stava per trasformarsi in qualcosa di del tutto inatteso. Nei mesi precedenti la donna aveva avvertito dolori addominali ricorrenti, fastidi che aveva sempre interpretato come semplici malesseri passeggeri, nulla che potesse far pensare a una situazione fuori dall'ordinario. La quotidianità era proseguita senza particolari allarmi, fino a quando quei segnali si sono improvvisamente intensificati. Con il peggiorare delle condizioni, la situazione è precipitata nel giro di poche ore.

