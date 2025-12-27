Doni ai bimbi di pediatria Da Anc e Domina granata
La pediatria dell’ospedale Lotti ha accolto la tradizionale visita di rappresentanti di istituzioni, associazioni e volontari, con l’obiettivo di portare gioia e sostegno ai piccoli pazienti. Alla presenza dell’assessore Mattia Belli, hanno partecipato il nucleo di volontariato dell’Associazione nazionale carabinieri di Pontedera e Ponsacco. La sezione di Pontedera con il presidente Alessio Giani, il vicepresidente Franco Sardelli e i consiglieri Mario Grassini, Adelmo Bernardini e Pierangelo Dore, insieme alle benemerite Elisa Rotiroti e Lorenza Rolletta, e la sezione di Ponsacco con il presidente Simone Chiarugi e il vice Marino Marinari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
