MILANO Circa tredicimila pellegrini sono partiti da Milano per raggiungere Roma e partecipare al Giubileo. E si stima che 120mila fedeli abbiano fatto visita alle 15 chiese giubilari diocesane. È stata numerosa anche la presenza di gruppi provenienti dall’estero: dai cinque pellegrini giunti da Betlemme ai quattrocento arrivati dalla Croazia. Così anche la Diocesi di Milano stila un primo bilancio del Giubileo che si chiuderà domenica. La Croce della Chiesa dalle Genti, che sarà esposta sull’altare del Duomo, farà da filo conduttore tra l’apertura e la conclusione dell’Anno Santo che, a livello diocesano, era cominciato il 29 dicembre 2024 con una processione dalla Basilica di Santo Stefano, parrocchia dei migranti: ogni rappresentante delle comunità di migranti presenti in Diocesi aveva portato a turno la Croce per le vie del centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Domenica si chiude l’Anno Santo. Oltre 120mila pellegrini in Diocesi

