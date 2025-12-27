DOMENICA IN | OROSCOPO 2026 DI PAOLO FOX TANTI VIP E COME VESTIRSI AL VEGLIONE

Si saluta il 2025 e si brinda al nuovo anno in arrivo a " Domenica In " con Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta domenica 28 dicembre alle 14.00 su Rai1. In apertura un ampio spazio dedicato all' Oroscopo 2026 di Paolo Fox che svelerà cosa prevedono le stelle per il 2026, con alcuni ospiti, tra cui Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Chiara Francini, Nicola Savino, Giorgio Pasotti, Giucas Casella e la Signora Coriandoli. Ambra Angiolini, poi, si racconterà tra carriera e vita privata a Mara Venier e presenterà la seconda stagione della serie comedy " Gigolò per caso ", disponibile sulle piattaforme dal 2 gennaio.

