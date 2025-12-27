Domani fischio d’inizio alle 15 Cremonese tra record e sogni Col Napoli è sfida campo-mercato

Le celebrazioni natalizie sono già un mero ricordo e domani per la Cremonese si prospetta una sfida da botti di Capodanno anticipato. Allo Zini – fischio d’inizio alle ore 15 – arriverà infatti il Napoli, reduce dalla conquista della Supercoppa. I grigiorossi andranno a caccia dell’impresa, per regalarsi l’ultima gioia di un 2025 indimenticabile. La promozione in Serie A ottenuta a giugno per ora sta venendo confermata sul campo, con gli uomini del tecnico Davide Nicola protagonisti finora di un ottimo campionato. I 21 punti raccolti e il conseguente undicesimo posto, a +9 dalla zona retrocessione e -4 dall’Europa, rappresentano la seconda miglior partenza della storia dei lombardi nella massima categoria (solo nel 199394, con “Gigi“ Simoni in panchina, fu fatto di meglio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

