Dolore e lacrime per Jessica Caratti | Il tuo sorriso resterà nei nostri ricordi
Si terranno martedì 30 dicembre alle 15 nel Duomo di Salò i funerali di Jessica Caratti. Il corteo funebre partirà dalla Domus funeraria Rodella di via Bezzecca, prima dell'ultimo saluto nel cimitero di Gardone Riviera. Sarà un momento di profondo raccoglimento per una comunità che in questi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Dolore e lacrime per Jessica Caratti: Il tuo sorriso resterà nei nostri ricordi; Tragedia a Natale: la 45enne Jessica Caratti muore dopo giorni di agonia travolta dal suo cavallo.
Tragica caduta da cavallo, muore a 45 anni Jessica Caratti: "Persona attiva e sempre disponibile, ci stringiamo al dolore della famiglia" - Una tragedia proprio nel giorno di Natale: non ce l'ha fatta Jessica Caratti, la 45enne rimasta coinvolta due giorni fa in un terribile incidente mentre era impegnata in un'uscita a cavallo nei ... ildolomiti.it
Non ce l’ha fatta Jessica Caratti, si è spenta dopo 2 giorni di agonia - Tragedia a Brescia: Jessica Caratti, 45 anni, muore in un incidente a cavallo. bigodino.it
Chi era Jessica Caratti, la mamma morta schiacciata dal suo cavallo: “Non dimenticheremo la sua profonda libertà” - Da Salò a San Felice, passando per Gardone Riviera: tre comunità in lutto per l’incidente che è costato la vita alla 45enne, madre di un ragazzo di 13. msn.com
