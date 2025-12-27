Dolore e lacrime per Jessica Caratti | Il tuo sorriso resterà nei nostri ricordi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terranno martedì 30 dicembre alle 15 nel Duomo di Salò i funerali di Jessica Caratti. Il corteo funebre partirà dalla Domus funeraria Rodella di via Bezzecca, prima dell'ultimo saluto nel cimitero di Gardone Riviera. Sarà un momento di profondo raccoglimento per una comunità che in questi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

dolore e lacrime per jessica caratti il tuo sorriso rester224 nei nostri ricordi

© Bresciatoday.it - Dolore e lacrime per Jessica Caratti: "Il tuo sorriso resterà nei nostri ricordi"

Leggi anche: Scooter contro auto, Alessia muore a 19 anni a Pescara: “Il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori”

Leggi anche: Franco Stefani morto per un malore improvviso a 54 anni: "Il tuo sorriso resterà scolpito"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dolore e lacrime per Jessica Caratti: Il tuo sorriso resterà nei nostri ricordi; Tragedia a Natale: la 45enne Jessica Caratti muore dopo giorni di agonia travolta dal suo cavallo.

dolore lacrime jessica carattiTragica caduta da cavallo, muore a 45 anni Jessica Caratti: "Persona attiva e sempre disponibile, ci stringiamo al dolore della famiglia" - Una tragedia proprio nel giorno di Natale: non ce l'ha fatta Jessica Caratti, la 45enne rimasta coinvolta due giorni fa in un terribile incidente mentre era impegnata in un'uscita a cavallo nei ... ildolomiti.it

dolore lacrime jessica carattiNon ce l’ha fatta Jessica Caratti, si è spenta dopo 2 giorni di agonia - Tragedia a Brescia: Jessica Caratti, 45 anni, muore in un incidente a cavallo. bigodino.it

dolore lacrime jessica carattiChi era Jessica Caratti, la mamma morta schiacciata dal suo cavallo: “Non dimenticheremo la sua profonda libertà” - Da Salò a San Felice, passando per Gardone Riviera: tre comunità in lutto per l’incidente che è costato la vita alla 45enne, madre di un ragazzo di 13. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.