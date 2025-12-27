Dolore e lacrime per Jessica Caratti | Il tuo sorriso resterà nei nostri ricordi

Si terranno martedì 30 dicembre alle 15 nel Duomo di Salò i funerali di Jessica Caratti. Il corteo funebre partirà dalla Domus funeraria Rodella di via Bezzecca, prima dell'ultimo saluto nel cimitero di Gardone Riviera. Sarà un momento di profondo raccoglimento per una comunità che in questi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

