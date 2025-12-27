Dodò Inter affare molto difficile Cosa filtra da Appiano Gentile

Inter News 24 Difficile che l’affare Dodò Inter vada in porto, sia per gennaio che per la prossima estate. Vediamo che cosa filtra da Appiano Gentile. La ricerca di un nuovo esterno destro entra nel vivo per la Beneamata, chiamata a pianificare la successione di Denzel Dumfries. Secondo l’analisi di Tuttosport, nonostante la Fiorentina possa mettere sul mercato Dodò, il dinamico terzino brasiliano noto per la sua rapidità e le doti nel dribbling, la dirigenza milanese non sembra intenzionata ad affondare il colpo. L’obiettivo dei meneghini, sotto la guida tecnica di Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi allenatore dei campioni d’Italia —, è individuare un profilo che possa raccogliere l’eredità fisica e tecnica dell’olandese a lungo termine. 🔗 Leggi su Internews24.com

