Dodici mesi di solidarietà Presentato il calendario della Misericordia di Magione
Dodici mesi di solidarietà, nelle pagine gli stessi volti che i cittadini di Magione trovano sempre al loro fianco nel momento del bisogno per se stessi e per i propri cari. E ‘ stato presentato nella Sala Consiliare del Municipio di Magione il calendario 2026 della associazione di volontariato Misericordia di Magione. Presenti alla cerimonia il sindaco. Massimo Lagetti, il Governatore della Misericordia, Fabrizio Alunni, alcuni Volontari dell’Associazione, oltre alle locali Autorità Civili, Militari e Religiose. La presentazione dell’almanacco della Misericordia rappresenta un appuntamento ormai tradizionale e sentito dalla comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Presentato il calendario 2026 della Giostra del Saracino: dodici mesi raccontati dagli appassionati
Leggi anche: Dodici mesi per raccontare la Calabria: presentato il calendario 2026 dei parchi marini
Dodici mesi di solidarietà. Presentato il calendario della Misericordia di Magione - "Chiediamo aiuto non solo economico ma anche di impegno personale nel collaborare ad un servizio ormai imprescindibile per l’area del Trasimeno". lanazione.it
2025: un anno di sport italiano Ripercorriamo dodici mesi di gioie, numerose, e delusioni, poche, che ci hanno appassionato, commosso e mostrato dedizione, sacrificio, gesto tecnico, cuore e anima degli atleti azzurri - facebook.com facebook
Un momento storico lungo dodici mesi. Questo è stato il Giubileo 2025. Un anno in cui le Volontarie e i Volontari della Croce Rossa Italiana sono stati un punto di riferimento per chi è arrivato a Roma per celebrare gli eventi dell’anno giubilare. Dal campo di ac x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.