Dodici rintocchi a mezzanotte segnano il passaggio da un anno all’altro. Un momento in cui affidiamo, forse poco razionalmente, le nostre speranze a piccoli riti scaramantici, con l’augurio che il nuovo inizio butti via tutte le fatiche legate al passato e porti bellezza e gioia nelle nostre vite. Tra queste usanze in Spagna è radicata quella di mangiare un chicco di uva per ogni battito della campana: dodici acini, uno per ogni mese dell’anno. È pensando a questa ritualità che abbiamo selezionato dodici bottiglie per brindare a un nuovo anno, e magari a una nuova vita. Champagne Blanc de Blancs Millesimè Jacquart 2018 ha un profumo intenso di fiori bianchi, di mandorla, di pompelmo, di ananas che anticipa un gusto morbido, che via via cresce in freschezza e sapidità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Dodici bollicine per brindare al nuovo anno

Leggi anche: Capodanno in piazza. Nada e radio Deejay per brindare al nuovo anno

Leggi anche: "Dodici", dodici opere, dodici artisti, dodici mesi: la mostra a Roma

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chicchi d’uva in bottiglia | Dodici bollicine per brindare al nuovo anno; I brindisi di Capodanno: 11 bottiglie scelte per voi dalla nostra redazione; Brindare a Natale, il regalo ideale in un calice: le ‘bollicine’ delle feste; Alfabeto delle Bollicine: dalla A alla Z i migliori Spumanti e Champagne da bere nelle Feste.

Bollicine&Bollicine: tre proposte per il Capodanno - E se a lungo a giocare il ruolo da protagonista sono stati gli Champagne, col tempo il perlage italiano ha acquisi ... targatocn.it