Dobbiamo proseguire nell’impegno civico

EMPOLI Santo Stefano non può essere un giorno di festa come gli altri, dopo quanto successo il 26 dicembre del 1943: giorno in cui furono spazzate via intere famiglie in alcune zone della città. Furono 123 le vittime per 210 bombe sganciate sopra la città. Anche quest’anno le tradizionali celebrazioni di commemorazione sono cominciate nella Collegiata di Sant’Andrea a Empoli, con la santa messa officiata da don Luca che ha rivolto parole di Pace, di quanto sia importante continuare a fare memoria e di spendere la vita per gli altri. Terminata la messa si è formato un corteo diretto al monumento ai caduti in viale IV Novembre, a due passi dalla stazione, dove è stata deposta una corona, ai piedi dell’opera del maestro e partigiano Gino Terreni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

