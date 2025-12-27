Il 27 dicembre 2025, Frigento (Avellino) ospiterà una serata speciale con il ZONA BASTARDA Dj Set, che vedrà come protagonista PAU, il fondatore e frontman dei Negrita. A partire dalle 21.00, in Piazza Umberto, il pubblico avrà l'opportunità di assistere a una performance unica, dove la musica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Dj Set con PAU (Negrita) a Frigento

Negrita, serate da profeti in patria. Doppio concerto al Teatro Petrarca.

Firenze, Pau dei Negrita inaugura la stagione estiva de La Limonaia di Villa Strozzi - set dal titolo “Zona bastarda” a inaugurare sabato 25 maggio la programmazione estiva de La Limonaia. 055firenze.it

Firenze, Pau dei Negrita inaugura la stagione estiva della Limonaia di Villa Strozzi - Firenze, 23 maggio – Sarà il ritmo travolgente della musica di Pau, frontman dei Negrita, con il suo speciale dj- lanazione.it

Dj set di Pau dei Negrita al Palco 19 - Al Palco 19 di Asti appuntamento per sabato 17 novembre con il dj set di Pau, cantante dei Negrita. gazzettadasti.it

