Disforia di genere in adolescenza | sfide educative e ruolo della scuola nella costruzione di contesti sicuri consapevoli e inclusivi

La scuola italiana del 2025 si confronta con scenari educativi in rapido mutamento, nei quali fenomeni complessi come i disturbi del comportamento, le fragilità emotive e le tematiche identitarie emergono con frequenza crescente. Tra questi, la disforia di genere rappresenta uno dei nodi più sensibili e difficili da affrontare nella quotidianità scolastica, perché coinvolge dimensioni profondamente personali dell'adolescente: il modo in cui percepisce se stesso, il proprio corpo, il proprio ruolo sociale. Non si tratta di una condizione astratta o distante, ma di una realtà che molti docenti incontrano nelle classi, soprattutto nella secondaria di primo e secondo grado, dove la costruzione dell'identità diventa un processo intenso e tutt'altro che lineare.

