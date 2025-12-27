Disforia di genere in adolescenza | sfide educative e ruolo della scuola nella costruzione di contesti sicuri consapevoli e inclusivi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola italiana del 2025 si confronta con scenari educativi in rapido mutamento, nei quali fenomeni complessi come i disturbi del comportamento, le fragilità emotive e le tematiche identitarie emergono con frequenza crescente. Tra questi, la disforia di genere rappresenta uno dei nodi più sensibili e difficili da affrontare nella quotidianità scolastica, perché coinvolge dimensioni profondamente personali dell’adolescente: il modo in cui percepisce se stesso, il proprio corpo, il proprio ruolo sociale. Non si tratta di una condizione astratta o distante, ma di una realtà che molti docenti incontrano nelle classi, soprattutto nella secondaria di primo e secondo grado, dove la costruzione dell’identità diventa un processo intenso e tutt’altro che lineare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Conoscere la disforia di genere per capirla

Leggi anche: Disforia di genere e triptorelina: cosa sapere

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Disforia di genere in adolescenza: sfide educative e ruolo della scuola nella costruzione di contesti sicuri, consapevoli e inclusivi.

disforia genere adolescenza sfideIl 13enne di La Spezia, mio figlio e la disforia di genere in un mondo di adulti impauriti - È da ammirare il coraggio dei genitori dell'adolescente e dei giudici che hanno riconosciuto il suo diritto a essere come si ... msn.com

disforia genere adolescenza sfideDisforia, pochi dati ma l'approccio medico ignora la psicoterapia - In commissione alla Camera il ddl del governo per regolare l'uso dei farmaci. avvenire.it

Perché il tribunale ha dato l’ok al cambio di genere per un 13enne: «Anche a quell’età sono pronti» - La disforia è la sofferenza psicologica causata dalla discrepanza tra sesso alla nascita e la propria identità di genere. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.