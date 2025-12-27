Discriminate perché anziane ma per il giudice il taglio della rivalutazione delle pensioni medio-alte è legittimo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente rimborso degli arretrati e nessun ripristino integrale della rivalutazione. La Corte dei conti dell’Umbria, ha respinto il ricorso di tre pensionate che chiedevano di riavere indietro le somme “tagliate” dalle manovre di bilancio degli ultimi anni. Le ricorrenti, tutte titolari di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - “Discriminate perché anziane”, ma per il giudice il taglio della rivalutazione delle pensioni medio-alte è legittimo

