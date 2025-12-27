Disavventura per Thais Weigger la modella pubblica una foto in ospedale con la gamba ingessata
Disavventura per Thasi Weigger. La modella brasiliana si è fratturata la caviglia mentre era in vacanza sulle Dolomiti insieme alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
