Disavventura per Thais Weigger la modella pubblica una foto in ospedale con la gamba ingessata

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disavventura per Thasi Weigger. La modella brasiliana si è fratturata la caviglia mentre era in vacanza sulle Dolomiti insieme alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

