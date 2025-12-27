"A Pescara non mi è piaciuto l’atteggiamento, nonostante molte assenze la mia squadra era sempre rimasta sul pezzo anche nelle sconfitte, immeritate, con Frosinone e Padova. Adesso affrontiamo una Samp in grande crescita, quindi mi aspetto di rivedere la Reggiana con lo spirito giusto. Noi non possiamo mai perdere la nostra umiltà". Mister Dionigi, affronterete una squadra che ha vinto le ultime due partite davanti al proprio pubblico e sta dando segnali di ripresa. "Sta venendo fuori lo spessore della loro rosa, non mi sorprende. Sarà una partita bellissima da giocare e un’occasione di mettersi in mostra per i miei ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dionigi vuole una Reggiana diversa: "Non possiamo perdere l’umiltà"

Leggi anche: Reggiana a corrente alternata. Dionigi: "Servirà determinazione"

Leggi anche: Dionigi è sereno. "Ottima Reggiana . E può migliorare»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dionigi: «A Genova serve una Reggiana vera. Sull’atteggiamento non possiamo sbagliare»; Reggiana, Dionigi: Aggressività e personalità. Sampdoria in crescita.

Reggiana, Dionigi: "Punto guadagnato contro squadra forte, fatto quello che avevamo preparato" - Al termine del match pareggiato contro la Juve Stabia, Davide Dionigi, allenatore della Reggiana, parla nella sala stampa dello stadio Menti. tuttomercatoweb.com

Reggiana a corrente alternata. Dionigi: "Servirà determinazione" - I granata arrivano al Manuzzi dopo il pari interno con lo Spezia, fin qui una sola vittoria con l’Empoli E’ una Reggiana animata da rammarico, ma anche opportuna autocritica, quella che arriva al ... ilrestodelcarlino.it

Reggiana, Dionigi: "Per tratti, il Padova ci somiglia. C'è da ricreare sinergia con la nostra gente" - Vigilia di gara per la Reggiana, con mister Davide Dionigi che ha parlato della sfida contro il Padova, che si giocherà domani in Emilia con fischio. tuttomercatoweb.com

GDS - PIENONE E POKER AL BARBERA: IL PALERMO VUOLE TUTTO di Redazione ForzaPalermo.it Quello di sabato pomeriggio, al Barbera contro il Padova, sarà l'ultimo appuntamento del 2025 per il Palermo, e la squadra rosanero si augura di poter god - facebook.com facebook