Dilaga l’influenza 2025 | sintomi quando dura incubazione variante K virus intestinali
Milano, 27 dicembre 2025 - L’ influenza dilaga, con molti italiani costretti a passare a letto le feste di Natale. In questa stagione, dove la diffusione è spinta anche dalla variante K del virus AH3N2, cresce l'attesa per il nuovo bollettino dell'Istituto superiore di sanità. L'aggiornamento della sorveglianza RespiVirNet è tradizionalmente pubblicato di venerdì, ma ieri era Santo Stefano, pertanto arriverà solo lunedì 29, come precisato dall'Iss in un'aggiunta in testa all'ultimo bollettino relativo alla settimana dall'8 al 14 dicembre. Decisione questa che ha scatenato diverse polemiche. I dati comunque sono previsti in ulteriore aumento, con il picco atteso per gennaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Influenza, la nuova variante H3N2 e l'effetto 'herald wave'. I sintomi e quanto dura
