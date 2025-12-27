Milano, 27 dicembre 2025 - L’ influenza dilaga, con molti italiani costretti a passare a letto le feste di Natale. In questa stagione, dove la diffusione è spinta anche dalla variante K del virus AH3N2, cresce l'attesa per il nuovo bollettino dell'Istituto superiore di sanità. L'aggiornamento della sorveglianza RespiVirNet è tradizionalmente pubblicato di venerdì, ma ieri era Santo Stefano, pertanto arriverà solo lunedì 29, come precisato dall'Iss in un'aggiunta in testa all'ultimo bollettino relativo alla settimana dall'8 al 14 dicembre. Decisione questa che ha scatenato diverse polemiche. I dati comunque sono previsti in ulteriore aumento, con il picco atteso per gennaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dilaga l’influenza 2025: sintomi, quando dura, incubazione, variante K, virus intestinali

Leggi anche: Influenza, la nuova variante H3N2 e l’effetto 'herald wave'. I sintomi e quanto dura

Leggi anche: Influenza, la nuova variante H3N2 e la 'herald wave' dell’anno scorso. I sintomi e quanto dura

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dilaga l’influenza 2025: sintomi, quando dura, incubazione, variante K, virus intestinali - I dati sono previsti in ulteriore aumento, ma con il Natale slitta il bollettino e scoppia la polemica. quotidiano.net