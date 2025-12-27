Dieta Mediterranea e territorio | il libro di Federico Curci

Un viaggio che parte dall’Alta Irpinia e dalle Cucine Rurali di Oscata per raccontare il valore culturale, sociale e identitario della Dieta Mediterranea. È il volume firmato da Federico Curci, che sarà presentato domenica 28 dicembre alle ore 17.30 nel Laboratorio delle Cucine Rurali di Bisaccia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

