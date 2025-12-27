Dieci anni di Chirurgia vascolare a Verona | migliaia di interventi e ora è Hub regionale
Dalla base del cranio alla caviglia, la Chirurgia vascolare cura le malattie dell’apparato circolatorio di quasi tutti i distretti, ad eccezione del cuore. L’équipe di chirurghi altamente specializzati nelle arterie e vene di ogni parte del corpo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata. 🔗 Leggi su Veronasera.it
