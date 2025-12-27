Diciottenne accoltellato a Napoli | si costituiscono due minorenni

Tempo di lettura: < 1 minuto Due minorenni, di 15 e di 17 anni, si sono costituiti poco fa alle forze dell’ordine, il primo in questura e il secondo ai carabinieri. Il 15enne, secondo quanto si apprende, avrebbe confessato di essere l’accoltellatore materiale di Bruno Petrone, ferito gravemente la scorsa notte, mentre il secondo avrebbe ammesso di aver fatto parte del gruppo autore dell’aggressione. Il 15enne, accompagnato dal suo legale, si è presentato negli uffici della questura di Napoli in via Medina; i poliziotti lo hanno trasferito nella sede della Compagnia Napoli Centro dei carabinieri, che indagano sull’accoltellamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

