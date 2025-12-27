Tempo di lettura: 2 minuti La società sportiva dilettantistica Unione Sportiva Angri 1927 esprime “ profondo sgomento e ferma condanna” per il grave episodio di violenza avvenuto a Napoli, in via Bisignano, nel quartiere Chiaia, che ha visto coinvolto il loro giovane calciatore Bruno Petrone, 18 anni. “ Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto a Bruno – scrive sul sito della Us il presidente Claudio Anellucci – Parliamo di un ragazzo perbene, un giovane atleta che stava semplicemente vivendo la sua età e che oggi si ritrova a lottare dopo aver subito un atto di violenza assurda e inaccettabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Diciotenne accoltellato, l’Us Angri: “Dimostrerà la sua forza”

Leggi anche: Qatargate, Zingaretti: ‘Certo che Moretti dimostrerà la sua correttezza’

Leggi anche: Qatargate: Guerini, 'solidarietà Moretti, certo dimostrerà sua correttezza'

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Agguato a Napoli, l'Angri condanna la violenza verso Bruno Petrone: le reazioni del club e della città - Bruno Petrone, il diciottenne calciatore che milita nel campionato d'Eccellenza nelle fila dell'Angri, versa in gravi condizioni dopo l'agguato subito stanotte fa nel ... msn.com