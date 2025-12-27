Abbiamo appena ricevuto doni, ma di regali e shopping non se ne può fare a meno: ecco quando iniziano i saldi in Italia. Abbiamo mangiato, scambiato i regali, risposto a domande imbarazzanti da parte dei parenti sugli aggiornamenti dell’anno e ricevuto doni. Li abbiamo scartati con entusiasmo ma passato qualche giorno abbiamo già l’infrenabile voglia di tornare ad acquistare. Saldi invernali, le date – cityrumors.it Ammettiamolo, dei regali non ne abbiamo mai abbastanza, non solo di quelli che facciamo agli altri, ma anche a quelli che ci concediamo per noi stessi. Ma c’è una buona notizia, siamo in dirittura d’arrivo e tra pochissimo inizieranno i saldi invernali. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Di regali non ne abbiamo mai abbastanza, arrivano i saldi invernali: quando iniziano in Italia

Leggi anche: Saldi invernali 2026: quando iniziano e quanto durano i saldi a Torino e in Piemonte

Leggi anche: Saldi invernali Roma 2026: quando iniziano e cosa sapere

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Non abbiamo bisogno di regali... abbiamo bisogno di presenze. Esserci è il regalo più grande che si possa fare alle persone. Erika B. - facebook.com facebook