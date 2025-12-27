Dopo che il primo teaser di Avengers: Doomsday ha rivelato l’inaspettato ritorno di Steve Rogers interpretato da Chris Evans, il secondo è ora nei cinema prima di Avatar: Fuoco e Cenere. Finora, se l’obiettivo era semplicemente quello di generare passa parola, la campagna di marketing dei Marvel Studios per il prossimo blockbuster è stata un successo. E, al di là di ogni cinismo sulla mercificazione del ritorno di Evans, i numeri associati al teaser, soprattutto dopo la sua diffusione pubblica, sono una giustificazione sufficiente. Il secondo teaser, uscito nei cinema per Natale, vede il ritorno di Chris Hemsworth, in preghiera al suo defunto Padre, Odino, mentre si prepara alla battaglia contro il Dottor Destino di Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Di cosa parla il secondo trailer di Avengers: Doomsday con protagonista Thor

Leggi anche: Avengers: Doomsday – Il secondo trailer al cinema svela quanto è potente Doctor Doom (e fa tremare Thor)

Leggi anche: Avengers: Doomsday, il secondo trailer leaked conferma i piani di Destino e il ritorno di Thor

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone tra graffio e buoni sentimenti; Il secondo teaser di Avengers: Doomsday è trapelato: ecco cosa contiene; Boom in sala per Checco Zalone: ecco di cosa parla il film ‘Buen Camino’. Trama e curiosità; Tutto quello che sappiamo sul nuovo film (già epico) di Christopher Nolan con Zendaya e Tom Holland.

Avengers: Doomsday, il secondo trailer è per Thor ed è assolutamente epico e commovente! - Il secondo trailer di Avengers: Doomsday ha debuttato al cinema il 25 dicembre con Avatar: Fuoco e Cenere: ecco cosa ... cinema.everyeye.it

IL SECONDO TRAILER DI AVENGERS DOOMSDAY CON THOR

C’è una cosa che la gente dimentica quando parla di **Dustin Poirier**. Non è mai stato “il prescelto”. Non il più elegante. Non il più carismatico. Non quello che ti fa dire: *questo qui è inevitabile*. Era solo un ragazzo di Lafayette, Louisiana. Tatuaggi fatti trop - facebook.com facebook

Trump, oggi il discorso agli Stati Uniti. Il 'mistero', di cosa parla il presidente x.com