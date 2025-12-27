Devi pagare la multa entro tre giorni Ora c’è anche la truffa dell’autovelox | attenzione alle email

Lucca, 27 dicembre 2025 – Dopo la voce dei parenti clonata con l’intelligenza artificiale, dopo la tecnica dello smishing, eccone un’altra. L’ennesima truffa online. Questa arriva da Lucca. Ed è il comando della polizia municipale ad avvertire la popolazione e a invitare alla massima attenzione. Sì, perché gli agenti hanno accertato che stanno arrivando per mail ad alcuni cittadini false multe per eccesso di velocità rilevate da presunti autovelox. Multa autovelox, ma è una truffa: ecco come funziona. Il comando della polizia municipale di Lucca segnala che è in corso una truffa online che si muove attraverso l’invio sugli indirizzi di posta elettronica di diversi cittadini di una email per il pagamento di una falsa sanzione derivata dalla velocità su sede stradale con autovelox. 🔗 Leggi su Lanazione.it

