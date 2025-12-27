Detenzione femminile | ad Avellino un incontro sui diritti oltre le mura carcerarie
AVELLINO – La condizione delle donne all’interno delle strutture carcerarie sarà al centro di un incontro pubblico che si terrà sabato 3 gennaio 2026 ad Avellino, dal titolo Oltre le mura: la persona dietro alla detenzione femminile.L’evento avrà luogo a partire dalle ore 16:00 presso il Jigger. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: I diritti umani e la detenzione amministrativa nei Cpr, l'incontro con Amnesty International
Leggi anche: “Incontro con l’Autore, Oltre le Mura”: ripartono le attività culturali nella Casa di Reclusione di Arienzo
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Global Movement to Gaza Italia. . Anna Liedtke, giornalista tedesca che ha partecipato alla scorsa missione della Freedom Flotilla, ha rivelato di essere stata stuprata durante la detenzione in un carcere israeliano. Liedtke viaggiava insieme ad altri giornalisti - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.