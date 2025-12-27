Detenzione femminile | ad Avellino un incontro sui diritti oltre le mura carcerarie

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVELLINO – La condizione delle donne all’interno delle strutture carcerarie sarà al centro di un incontro pubblico che si terrà sabato 3 gennaio 2026 ad Avellino, dal titolo Oltre le mura: la persona dietro alla detenzione femminile.L’evento avrà luogo a partire dalle ore 16:00 presso il Jigger. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

