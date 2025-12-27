Hanno distratto la loro vittima con una scusa e poi le hanno sottratto la borsetta. È accaduto lo scorso 12 dicembre alla Bennet di Parona. Dopo alcuni giorni di indagine i carabinieri hanno denunciato a piede libero per furto A.V.N., 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti e E.C.S., 28 anni, senza fissa dimora, pregiudicato. In quella circostanza, mentre uno dei due distraeva la vittima con la scusa di aiutarla a raccogliere alcune monete cadute a terra, l’altro apriva la portiera dell’auto e si impadroniva della sua borsetta lasciata sul sedile e all’interno della quale erano custoditi, oltre agli effetti personali, 300 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Derubata della borsetta. Denunciati i responsabili

