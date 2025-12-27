Derby Avellino-Scafati | il PalaDelMauro verso il sold-out

L'Unicusano Avellino Basket informa che la febbre per il derby è altissima. In vista della gara in programma domani alle ore 18.00 al PalaDelMauro contro la Givova Scafati, sono già 3.000 i biglietti venduti e ci si avvia rapidamente verso il tutto esaurito. Il PalaDelMauro si prepara a indossare.

Avellino Basket, coach Di Carlo avverte: «Scafati è una squadra costruita per vincere» - Alla vigilia della sfida tra Avellino Basket e Givova Scafati, in programma domani alle 18 al PalaDelMauro e valida come ultimo impegno del 2025 e del girone d’andata, Gennaro Di Carlo ha delineato ... orticalab.it

Sport Channel 214. . Derby di fine anno: al Pala delMauro Avellino sfida Scafati Sfida d’alta quota domani tra Unicusano e Givova . In palio due punti pesanti e il titolo di regina della Campania prima della sosta Grande attesa per il ritorno di Frank Vi - facebook.com facebook

