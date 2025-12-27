Roma, 27 dic – Il Re Bianco è morto. La notizia è circolata inizialmente attraverso i social network ucraini e i canali legati ai combattenti stranieri impegnati nel conflitto. Le immagini e i messaggi di cordoglio pubblicati dai suoi commilitoni hanno rapidamente confermato quanto, in un primo momento, sembrava difficile da accettare. Kapustin: un russo per l’Ucraina. Denis Kapustin era una figura atipica nel panorama della guerra in Ucraina. Cittadino russo, militante nazionalista, molto conosciuto nel mondo delle MMA attraverso il suo pseudonimo di White Rex e attivista politico, aveva scelto di combattere contro la Federazione Russa dopo l’invasione del 2022, schierandosi apertamente a fianco delle forze ucraine. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Denis Kapustin, il russo che combatté contro il Cremlino

