Denis Kapustin il russo che combatté contro il Cremlino
Roma, 27 dic – Il Re Bianco è morto. La notizia è circolata inizialmente attraverso i social network ucraini e i canali legati ai combattenti stranieri impegnati nel conflitto. Le immagini e i messaggi di cordoglio pubblicati dai suoi commilitoni hanno rapidamente confermato quanto, in un primo momento, sembrava difficile da accettare. Kapustin: un russo per l’Ucraina. Denis Kapustin era una figura atipica nel panorama della guerra in Ucraina. Cittadino russo, militante nazionalista, molto conosciuto nel mondo delle MMA attraverso il suo pseudonimo di White Rex e attivista politico, aveva scelto di combattere contro la Federazione Russa dopo l’invasione del 2022, schierandosi apertamente a fianco delle forze ucraine. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Morto al fronte il comandante russo Denis Kapustin, combatteva per l'Ucraina. «Ucciso da un drone» - Il comandante del Corpo dei volontari russi Denis Kapustin è morto sul fronte di Zaporizhzhia. msn.com
Morto al fronte il mercenario neo-nazista russo Denis Kapustin, combatteva per il regime di Kiev. Clara Statello per l'AntiDiplomatico lo aveva approfondito in questo articolo che consigliamo di rileggere oggi.... - facebook.com facebook
Denis Kapustin, alias White Rex, é stato ucciso questa notte da un drone a Zaporozhie: nazista dichiarato, si vantava sui social dei suoi crimini di guerra. Aveva contatti con Casa Pound ed era stato intervistato da Ilario Piagnerelli della Rai. Via t.me/Comit x.com
